Deprem bölgesindeki çalışmalar 110 bin 450 çalışanla sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürdüklerini bildirdi.

"Depremden etkilenen 11 şehrimizde 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız" ifadelerini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

307 bin bağımsız bölümün yapımı sürüyor

Açıklamada ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürdüğü, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere 307 bin konutun yapımının devam ettiği bildirildi.

Konutların yapımı sürerken şehir meydanları, merkezleri ve ana caddelerin de yapım çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, zemini müsait yerlerde, Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlara Bakanlığın denetiminde, TOKİ'nin güvencesiyle kendi evlerini yerinde yapma imkanı sunulduğu hatırlatıldı.