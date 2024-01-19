Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.01.2024 19:08

Deprem bölgesindeki çalışmalar 110 bin 450 çalışanla sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilde, 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışanla 7 gün 24 saat sahada olduklarını açıkladı.

Deprem bölgesindeki çalışmalar 110 bin 450 çalışanla sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürdüklerini bildirdi.

"Depremden etkilenen 11 şehrimizde 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız" ifadelerini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

307 bin bağımsız bölümün yapımı sürüyor

Açıklamada ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürdüğü, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere 307 bin konutun yapımının devam ettiği bildirildi.

Konutların yapımı sürerken şehir meydanları, merkezleri ve ana caddelerin de yapım çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, zemini müsait yerlerde, Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlara Bakanlığın denetiminde, TOKİ'nin güvencesiyle kendi evlerini yerinde yapma imkanı sunulduğu hatırlatıldı.

ETİKETLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde Türkiye'ye kaçak getirilen 12 güvercin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:10
İstanbul Valiliği fırtınaya karşı uyardı
19:58
BM: Batı Şeria'da şiddet en üst düzeye ulaştı
20:04
3 bölge için fırtına uyarısı
19:37
Murat Kurum: Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız
19:27
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 3 işçi yaralandı
19:20
İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
FOTO FOKUS
İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı
İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ