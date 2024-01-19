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Türkiye
DHA 19.01.2024 21:13

Bursa'da 5 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa'da bir depoya yapılan baskında variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 5 ton sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte içki üretimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ihbar üzerine merkez Osmangazi ilçesindeki bir depoya baskın yapıldı.

Depoda bulunan variller içinde 5 ton sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, depo sahibi A.T., gözaltına alındı.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. 

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