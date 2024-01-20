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Türkiye
TRT Haber 20.01.2024 01:34

Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taraması için bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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AFAD Deprem Sivas
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