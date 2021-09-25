Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Çorum'da Boğazkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Vahap Savaş yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Savaş, Melike Kılınç yaralanırken, Zekine Kılınç ve Maviş Savaş ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, Sungurlu-Boğazkale karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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