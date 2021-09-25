Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.
Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Sağanak Meteoroloji Hava Durumu Karadeniz Bölgesi
Sıradaki Haber
Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz