Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te ahşap otel binasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Fatih'te otel olarak kullanılan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hoca Gıyasettin Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak'taki bir otelin çatısında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otel müşterilerini tahliye ederek yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Bu arada, yangın nedeniyle bavullarıyla dışarıya çıkan turistler, olayı cep telefonuyla görüntüledi.
Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
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