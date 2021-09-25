Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yeniköy açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Yeniköy açıklarında Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.
Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu adlı kuru yük gemisi ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı kuru yük gemisi Yeniköy önlerinde çarpıştı.
Kaza sonrası Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma botları ve römorkörleri bölgeye yönlendirildi.
2 kuru yük gemisi emniyetle demirletildi
Olaya müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekiplerince, Rusıch 10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Etiketler: İstanbul Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Son Dakika
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