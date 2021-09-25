Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ’dan Rusya’ya giden 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." denildi.
Etiketler: İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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