Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ’dan Rusya’ya giden 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." denildi.