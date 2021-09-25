Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 2000 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.