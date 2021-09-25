Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yüksek kesimlerde ise yağışlar kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların 2000 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Rize Artvin
Sıradaki Haber
Yeniköy açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz