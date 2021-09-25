Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıt havlu taşıyan tır yandı
Kırklareli'nde kağıt havlu taşıyan tırda yangın çıktı, tır kullanılamaz hale geldi.
Necip Dinçer idaresindeki kağıt havlu yüklü tır, TEM Otoyolu Sakızköy mevkisinde hareket halindeyken dorse kısmından alevler yükselmeye başladı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Tır, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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