Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın ışıklarda bekleyen otomobile çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mehmet K. idaresindeki hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Sanayi mevkisindeki ışıklarda bekleyen İbrahim K. yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Serkan B, Can K, Ayşe K, Seher K, Ahmet K, Oğuzhan K. ve Gökhan K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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