Gaziantep’te akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı felç etti.

Şiddetli yağış kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Kent merkezindeki ana caddelerin su birikintisiyle kaplanmasından dolayı trafik durma noktasına geldi.

Caddeleri birbirine bağlayan bazı kavşaklarda kalan araçlar yoğun su birikintisinden dolayı ilerleyemedi. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağıştan kaynaklı kent merkezindeki rögarlar taştı.

[Fotoğraf: İHA]

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Gaziantep Havalimanı'ndan bu gece İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan uçak seferlerinin ise olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği öğrenildi.

Meteoroloji'den baskın uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıldı. Açıklamada yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı aktarıldı.