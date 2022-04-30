TRT'nin başarılı bir yapımı daha beyaz perdeye taşındı.

Şair ve mutasavvıf Feqiye Teyran ile Ahmed-i Cezeri'nin hayatını anlatan 'İki Nehrin Buluşması' belgeseli izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen 'Doğunun Kanatları' projesi kapsamında hazırlanan belgeselin ilk gösterimi Diyarbakır'da yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kültür Yolu Festivali Diyarbakır'da da düzenlenecek

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki galaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Bakan Ersoy konuşmasında şunları söyledi:

"Tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan varlığını bugüne kadar sürdürmüş tarih ve kültür kokan bir şehirdir. Böyle kadim şehre sahip olmak ülkemiz açısından çok büyük bir zenginliktir."

[Fotoğraf: AA]

"Diyarbakır Sur Festivali için binlerce sanatçıyla etkinlik kararı aldık"

Bakan Ersoy, Diyarbakırlılara bir de müjde verdi.

"Kültür yolu festival zincirine İstanbul, Ankara ve İzmir'le beraber Diyarbakır'ı da dahil etme, festivalimizi daha erkene çekmeye karar verdik 1-16 Ekim tarihinde Diyarbakır Sur Festivali'ne binlerce yerli ve yabancı bölgesel sanatçılarla etkinlik kararı aldık."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Belgesel, iki büyük alimin dünyada keşfedilmesine vesile olacak"

"İki Nehrin Buluşması" belgeselinin galasına TRT Genel Müdürü Prof. Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Nice Peygamberlere, alimlere, fikir sahiplerine ev sahipliği yapan bu şehirde, bu güzel etkinlikte "İki Nehrin Buluşması" belgesel filminin ilk gösterimini gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. Bu coğrafyanın müstesna değerlerinin gönül sultanları Fekiye Teyran molla Ahmed-i Cezeri'nin hayatlarını ve kesişen yollarını anlatan belgesellerimiz inşallah iki büyük alemin dünya ölçeğinde keşfedilmesine vesile olacak."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Program verilen konserle son buldu.

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan TRT Diyarbakır Müdürlüğü'ne ziyaret

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Diyarbakır Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Sobacı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.