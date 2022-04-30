Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 23:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağaç, seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç, içerisinde 10 yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi. Yolculardan 2'si yaralandı.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bağlar ilçesinde 10 yolcusuyla seyir halinde olan yolcu minibüsünün üstüne refüjdeki ağaç devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
İsmi öğrenilemeyen sürücü, minibüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolculardan 2'sinin yaralandığı tespit edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Hasar gören minibüs, çekiciyle kaldırıldı. Cadde üzerindeki ağaç parçaları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Etiketler: Diyarbakır
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