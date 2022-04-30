Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde seyirde halinde olan ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi.
Olay sonucu yolda bir süre trafikte aksamalar yaşandı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken, çalışmaların tamamlanmasıyla yol trafiğe açıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Diyarbakır
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