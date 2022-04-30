Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabah erken saatlerden itibaren havalimanına gitmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için kontuarlarda sıraya girdi. Burada hem iç hatlarda hem de dış hatlarda kuyruklar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Yoğunluk dolayısıyla önlem alan İGA ve Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri ekipleri havalimanına gelen yolcuları yönlendirdi.

Bilet satış ofisleri ile kontuarlar önünde yoğunluk gözlendi.

Salgın sonrası günlük en yüksek uçuş sayısı

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, birçok hava yolu şirketinin yoğunluk nedeniyle ek sefer koyduğu İstanbul Havalimanı'nda dün 1253 iniş-kalkış icra edilirken bugün bu sayının 1293'e ulaşması bekleniyor.

Bu rakam salgın sonrası en yüksek uçuş rakamı olurken bugün havalimanını kullanan yolcu sayısının 198 bin 332 olması bekleniyor.