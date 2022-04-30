Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Nisan'da Ankara, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İncelemede, "öğretmenden şikayetler","hakkında şikayet var","telif hakkı ihlali" ve "Instagram yardım merkezi" adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı "hack paneli" bulundu.

Panelde çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesap bilgilerinin bulunduğu ve sahte hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj gönderildiği belirlendi.

20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, hesap hareketleri de incelendi. İnceleme sonucunda ise 20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderilirken, 2'si hakkında da adli tedbir hükümleri uygulandı.