Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İZBAN'ın bazı hatlarında seferler durdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferleri geçici olarak durduruldu.
İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, "Sinyalizasyon sistemine vandalizmle bir kez daha zarar verilmesi nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferlerimiz geçici olarak durdu" denildi.
Bu durumun hat genelinde de gecikmelere neden olduğu, ESHOT otobüsleriyle aktarmalar yapıldığı aktarıldı.
Aynı bölgede 27 Nisan'da da kablolara zarar verilmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşanmıştı.
Etiketler: İzmir
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