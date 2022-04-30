İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı.

Asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması hedeflendi.

Uygulama; metruk binalarda, park-bahçelerde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binalarında, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde olmak üzere 8 bin 461 noktada gerçekleşti.

Aranan 1057 kişi yakalandı

56 bin 115 personel ile 204 dedektör köpeğin yer aldığı uygulamada 7 bin 133 metruk bina ve 6 bin 104 park-bahçe kontrol edildi. 17 bin 788 umuma açık yer denetlendi, 60 umuma açık yere işlem yapıldı.

Denetimlerde 1057 aranan şahıs yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 18 kayıp şahıs bulundu.

384 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 41 kişi gözaltına alındı.

499 araç trafikten men edildi

145 bin 848 araç kontrol edildi, 4 bin 624 araca işlem yapıldı. Uygulamada 499 araç trafikten men edildi, aranan 112 araç tespit edildi.

Uygulamada çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1256 paket kaçak sigara, 590 adet makaron, 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.