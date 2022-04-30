Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs taksinin üstüne çıktı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Eyüpsultan'da bir yolcu minibüsü, bariyeri aşıp karşı şeritteki taksinin üstüne çıktı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Alibeyköy Silahtarağa Caddesi'nde ilerleyen Ferhat Şalk idaresindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Refüjdeki bariyeri aşan araç, karşı şeritte seyreden Süleyman Yorgun'un kullandığı taksinin üstüne çıkarak durabildi.
Mevlüt Öztürk kontrolündeki motosiklet de taksiye arkadan çarptı.
7 kişi yaralandı
Minibüsteki 3 yolcu, taksideki 1 yolcu ve kazaya karışan 3 sürücü yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Süleyman Yorgun ve Mevlüt Öztürk'ün durumu ağır.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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