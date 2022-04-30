İstanbul'da yaşayan iki çocuk babası Ali Çiftçi, iki yıl önce evine giren hırsızla mücadele ederken çıkan arbedede üçüncü kattaki evinin penceresinden düştü. Çiftçi'nin kafatasının yüzde 83'ü zarar gördü.

Aylarca yoğun bakımda kalan Çiftçi, kafatasının büyük bir bölümünü kaybetti. 2 yıl boyunca birçok ameliyat geçirdi.

Olayın doğum gününde yaşandığını söyleyen Çiftçi, "Yüzde 10 yaşama şansım varmış. Doktorların müdahalesi ve Allah'ın izniyle bugünlerdeyim şu an sapasağlam karşınızdayım. Ben hastaneye gittikten sonra doktorlar bana mucize adam geldi derlerdi" diye konuştu.

"Kafatasının yüzde 83'ünün olmadığını gördük"

Çiftçi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özkan Tehli, durumu şöyle anlattı:

"Hastanemize geldiğinde Çiftçi'nin kafatasının yüzey alanının yüzde 64'ünün, hacimsel olarak da yüzde 83'ünün olmadığını gördük. Hastamızda konuşma, hafıza, denge, yürüme konularında birçok ciddi problemin olduğunu gördük"

Ali Çiftçi'nin kafatası titanyum parçalarının nakledilmesiyle eski haline getirildi. Ameliyat sonrasında nörolojik problemlerinin de yüzde 90'ı ortadan kayboldu.