Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü park halindeki araca çarptı: Anne ve çocuğu yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü park halindeki hafif ticari araca çarptı. Yaşanan kazada anne ve çocuğu yaralandı.
Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nden Akyazı Caddesi'ne dönen Y.A. idaresindeki İETT otobüsü, park halindeki hafif ticari araca çarptı.
Bu sırada araca binmekte olan anne F.D. ile çocuğu yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.D. ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
İETT otobüsünün sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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