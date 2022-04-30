Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nden Akyazı Caddesi'ne dönen Y.A. idaresindeki İETT otobüsü, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Bu sırada araca binmekte olan anne F.D. ile çocuğu yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.D. ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

İETT otobüsünün sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.