Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı, Trabzonspor'un renkleri ile ışıklandırıldı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı bordo-mavi renklerle ışıklandırıldı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Trabzonspor için İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Trabzonspor İstanbul Boğazı
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