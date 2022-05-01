Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Pazar günü 13.00-15.00 saatlerinde Anadolu Meydanı'nda "1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" konulu açık hava toplantısı yapılacağını duyurdu.

Program nedeniyle, ihtiyaç olması halinde 30 Nisan Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Pazar günü saat 08.00'den etkinlik sona erene kadar da Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.