Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.06.2024 15:10

Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı

Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren vatandaşların yurda dönüşleri başladı.

Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı
[Fotograf: AA]

Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen iki kafileye mensup 313 hacı, yakınlarıyla sarılıp hasret giderdi.

Hacılardan Kadriye Kala, hac ibadetini yerine getirmenin mutluluk ve huzurunu yaşadığını söyledi.

Kala, "Hayatımda böyle güzellik yaşamadım. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Sait Yağız da kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kutsal topraklardan görevlerini yaparak döndüklerini anlatan Yağız, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun. Çok rahat yaptık görevimizi. Diyanet İşleri Başkanlığı maşallah hakikaten güzel. Bizlere imkan tanıdı. Otellerimizde hiçbir noksanımız yoktu. Arafat'ta ve her yerde bize sahip çıktılar. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel bir duyguydu. Allah gitmeyenlere nasip etsin."

Hacdan dönen amcasıyla kucaklaşarak hasret gideren Yağız Ahmet Canbolat ise havalimanına Osmaniye'den, Kahramanmaraş'tan, Ankara'dan geldiklerini ifade ederek, " Sürpriz karşılama yapmak için geldik. Duygulandık biraz." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Bursa Hac
Sıradaki Haber
Nemrut Dağı'nı bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
Refah Belediye Başkanı: Kentteki tesislerin yüzde 70'i İsrail tarafından yok edildi
15:43
Bakan Bak'tan "Gençlik Yaz Okulları" müjdesi: 1 Temmuz'da başlıyor
15:19
TDV, 747 bin hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
14:56
Güney Kore, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle bir gemiye el koydu
14:24
Nemrut Dağı'nı bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti
14:17
FETÖ'nün yeni oyunu: Biden'a mektup
Tunca Nehri'nin yüzeyinin büyük bir kısmı yosun ve su mercimekleriyle kaplandı
Tunca Nehri'nin yüzeyinin büyük bir kısmı yosun ve su mercimekleriyle kaplandı
FOTO FOKUS
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ