Açık 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.06.2024 13:52

Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü

Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi aşırı sıcaklık nedeniyle azaldı.

Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 23 seviyesine düştü
[Fotograf: AA]

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda su seviyesi yüzde 23 olarak ölçüldü.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 34 milyon 609 bin metreküp su bulunuyor.

Barajda 10 Haziran'da yüzde 24 olan doluluk oranı, 10 günde yüzde 23'e indi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, aşırı sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak barajların su seviyelerinin düştüğünü söyledi.

Özellikle Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin düştüğünü belirten Şaylan, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Edirne Kuraklık Barajlar
Sıradaki Haber
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Nemrut Dağı'nı bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti
14:17
FETÖ'nün yeni oyunu: Biden'a mektup
14:27
Çanakkale'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
13:50
Elektrikte abone sayısı 50 milyona yaklaştı
13:35
İsrail'in 258 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 431'e çıktı
13:32
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Görev süresi dolan müdür, her bir öğrenci, öğretmen ve hizmetli adına fidan dikti
Görev süresi dolan müdür, her bir öğrenci, öğretmen ve hizmetli adına fidan dikti
FOTO FOKUS
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ