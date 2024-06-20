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Türkiye
DHA 20.06.2024 11:30

Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi. Çiftlerin yaralanan biri 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı

Trafik kazası, saat 03.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Ereğli Caddesi’nde meydana geldi.

Yusuf Yılmaz’ın (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart (30) idaresindeki otomobile çarptı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü trafik kazasında Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti.

Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı

2 bebek ağır yaralandı

Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği Meryem Hira Yılmaz ile Kart çiftinin kızı Nisan Kart (2) ise ağır yaralandı. İki bebek, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya Trafik Kazası
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