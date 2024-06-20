Elazığ ve Balıkesir'deki yangınlar kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, orman teşkilatına destek olmak amacıyla yangının etkili olduğu bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışması kapsamında alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Elazığ'da alevler kontrol altında

Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Balıkesir'de tarım arazisindeki yangın kontrol altında

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde biçerdöverle çalışma yapılırken yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekip, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale etti.

Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Adana'da orman yangını kontrol altında

Aladağ'da anız yakılan alanda alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken jandarma, anız yakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.