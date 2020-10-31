Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokakta meydana geldi.

Akın Aydın, üst komşusu olan Kurt ailesinin gürültüsünden rahatsız oldu. Bunun üzerine üst kata çıkıp komşularını uyaran Aydın, daha sonra evine döndü. Gürültünün devam etmesi üzerine sinirlenen Aydın, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak tekrar yukarıya çıktı.

Pompalı tüfekle ateş etti

Aydın, tartışmanın ardından, Fadime Kurt, Tuğrul Kurt ve Emrah Kurt'u pompalı tüfekle yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesini engelledi.

Polise direndi

Bunun üzerine polis ekipleri Aydın'ı ikna etmeye çalıştı. Aydın'ın polis ekiplerine direnmesi sonucu bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

Silahlı saldırganın gözaltına alınmasının ardından, yaralılar ambulanslarla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fadime Kurt ve Tuğrul Kurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emrah Kurt'un tedavisi sürüyor.

"Engel olmaya çalıştım"

Binada yaşayan vatandaşlardan biri, silahlı saldırgana engel olmaya çalıştığını belirterek, "Herhalde birkaç kez ikaz etmiş. Gittim baktım silah sesi geliyor. Adama gittim, neredeyse bana da ateş edecekti. İçerde kaç kişi var bilmiyorum. Merdiven boşluğundan ateş etti. Engel olmaya çalıştım, neredeyse bana ateş ediyordu" dedi.