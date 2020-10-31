Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ’da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.
Çerkezköy ilçesinde ikamet eden M.B’nin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu belirlendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.B’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.B, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:02
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