Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyü koranavirüs ile mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “COVID-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Duraklı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

Öte yandan köy girişinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köye giriş çıkışlara izin vermiyor. Tedbirlerin karantina süresi sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.