Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekiplerinin 8 binada çalışmaları devam ediyor.

26 saat sonra gelen mucize

Tonlarca ağırlığın altında kaldılar, ölümle yaşam arasında direndiler.

[Fotoğraf: AA]

Adeta iğne ile kuyu kazan ekipler, 26 saat sonra bir kişiye daha ulaştı.

İzmir'de 62 yaşındaki Halim Sarı, 26 saat sonra Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak çıkarıldı. pic.twitter.com/RVDXNJm88H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2020

62 yaşındaki Halim Sarı Erbek Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]