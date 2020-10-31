Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Depremden 26 saat sonra bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 62 yaşındaki Halim Sarı 6,6'lık depremden 26 saat sonra Erbek Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak çıkarıldı.
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.
Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti.
Arama kurtarma ekiplerinin 8 binada çalışmaları devam ediyor.
26 saat sonra gelen mucize
Tonlarca ağırlığın altında kaldılar, ölümle yaşam arasında direndiler.
[Fotoğraf: AA]
Adeta iğne ile kuyu kazan ekipler, 26 saat sonra bir kişiye daha ulaştı.
İzmir'de 62 yaşındaki Halim Sarı, 26 saat sonra Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak çıkarıldı. pic.twitter.com/RVDXNJm88H— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 31, 2020
62 yaşındaki Halim Sarı Erbek Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Son Dakika DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:41
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