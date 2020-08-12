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Gümüşhane'de bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesinin Budak köyü Dikmeler Mahallesi'nde bazı vatandaşların COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde dün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Gümüşhane karantina koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:28
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