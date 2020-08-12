Samsun'un Ladik ilçesinde 870 hektarlık alanda bulunan Ladik Gölü, bünyesinde birçok kuş ve balık türünü barındırıyor.

Turna balığı, tatlı su levreği, tahta balığı, sazan, kızılkanat gibi balık türlerinin yaşaması nedeniyle ilçedeki birçok insanın geçim kaynağı olan göl doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Birçok kuş türünün de bulunduğu gölde balıkçıl, leylek, martı ve güvercinlerin farklı türleri ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Üzerinde yüzen adacıkların bulunduğu Ladik Gölü, yaz aylarında kuruma tehlikesi geçiriyor.

Suların çekildiği bölge drone ile havadan fotoğraflandı.

Sürekli yer değiştiren yüzen adacıkların ise suyun seviyesinin inmesinden dolayı hareket edemediği görüldü.

"Ekolojik denge bozuldu"

Ladik ilçesinde ikamet eden eğitimci ve araştırmacı Hadi Ergül, göl hakkında bilgi verdi.

Yaz aylarında su seviyesinin düştüğünü söyleyen Ergül, "Ladik Gölü'nün iki tane özelliği var: Seracılıkta ve çiçekçilikte kullanılan yüzer gider adacıklarıyla torf madeni ocağı olması ve turna balığının merkezi olmasıdır. Ladik Gölü çevresinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların barındığı, içerisinde birçok balık türünün yaşadığı yerdir. Gölün bir özelliği de Amasya ve Suluova'yı sulayan Tersakan Çayı'dır. Tersakan Çayı, Ladik Gölü'nden çıkar ve Yeşilırmak'a karışarak Karadeniz'e dökülür. Ladik Gölü'nün maalesef eski özelliklerini bulamıyoruz" dedi.

Ladik Gölü'nde su seviyesi ekim, kasım ayından sonra Akdağ'dan gelen dere ve çaylarla birlikte yükseleceğini ifade eden Ergül, "Haziran ayının 15'inden sonra Havza, Suluova ve Amasya'daki tarım arazilerini suladığı için göl cılız bir hale döner. Ekim ayından sonra yağan yağmurlar, kışın Akdağ'a düşen kar ile tekrar eski halini alır" diye konuştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Ladik Gölü’nün Ağustos 2019’da yüzde 44,4 olan doluluk oranı, bu yıl Ağustos ayında da aynı oranda kaldı.