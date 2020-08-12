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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 336 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tapanca, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:11
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