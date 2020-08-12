Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te COVID-19 tedbirleri denetimi: 1528 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sosyal mesafe kuralına uymama ve maske kullanımını ihlal eden 1528 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 1528 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 1107 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs covid-19 sosyal mesafe maskeSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:58
Son Haberler
- 09:12
- 09:11
- 07:28
- 07:19
- 07:10
Sıradaki Haber
İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz