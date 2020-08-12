Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da ahşap konak yandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da mesire alanı içerisinde bulunan ahşap konak yandı.
Keçiören Belediyesine ait Kartaltepe Kent Ormanı mesire alanındaki tek katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mesire alanı güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ile Keçiören Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonrası konak kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki Haber
İstanbul’da park halindeki araç yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz