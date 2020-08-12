Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Iğdır merkezde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden alınan bilgilere göre, Iğdır saat 02.29 civarlarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.
Deprem yerin 6,47 kilometre altında gerçekleşti.
Deprem Ağrı'dan da hissedildi.
AFAD, bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.
Etiketler: son dakika ığdır deprem ığdır depremSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 02:59
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