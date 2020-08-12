Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adıyaman'da işçilerin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sincik-Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Giresun'a mevsimlik işçi götüren minibüs ile odun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 10 işçi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Adıyaman'a sevk edildi.
Etiketler: adıyaman haber adıyaman trafik kazasıSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:32
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