Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından gerçekleştirilen analizlerde, İstanbul'da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma adına işlem gören 8 adet konteynerin kaçakçılık yönünden riskli olduğu değerlendirildi.

Şüpheli görülen 8 konteyner ekiplerce tespit edilerek, detaylı bir şekilde kontrolden geçirildi. İncelemeler sonucunda beyan dışında ve farklı beyan edilen çok sayıda ve farklı türde eşyanın bulunduğu belirlendi.

Eşyalara el konuldu, soruşturma sürüyor

Eşyalar arasında, 90 bin elektrikli aydınlatma cihazı, tıraş makinesi, oyuncak, termos, akü şarj aleti, uzatma kablosu, akım korumalı priz, kamera muhafazası, dinleme cihazı ve kulaklığı, gizli kamera, takip cihazı, hoparlör aksamı, multimedya, projektör ve ledmodül lamba bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce ele geçirilen kaçak eşyaya el konulurken, yapılan hesaplamalarda eşyanın değerinin 6 milyon 30 bin Türk lirası olduğu belirlendi.