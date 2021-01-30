İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, İzmir, Niğde, Mersin, Konya, Hatay, Mardin, Malatya ve Kayseri'de gümrük kaçağı cep telefonu ticaretine yönelik operasyonda 60 adrese baskın yaptı.

Operasyonda, 548 cep telefonu, 990 şarj cihazı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar para ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halit B., Erol D. ve Mehmet Sinan K.’ye ev hapsi cezası verildi, Ahmet Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.