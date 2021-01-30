Konya'da "Dünyanın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen Meke Gölü bölgesinde kış mevsimi kurak geçiyor. Krater yapıya sahip göl, tamamen yok olma tehlikesi altında.

Tarım danışmanı Süleyman Soran, yeraltı sularının ileri seviyede çekilmesinden endişe ettiğini söyledi:

"Şu anda göl bitme aşamasına geldi. Bu konuda gerçekten üzgünüz. Yer altı sularının çekilmesi ile tarım da artık büyük sıkıntıda. Tarım biterse hayat da biter. Bu çekilmenin önüne geçilmesi için yer altı sularının beslenmesi gerekiyor.

Meke Gölü’nün görkemli günlerini, buraya gelen kuşları hatırlıyoruz. Meke Gölü özelliğini kaybetti. Bu çok acı bir durum. Çocuklarımızın geleceğinden de endişeliyiz. Güzelliklerimiz bir bir kayboluyor."

Volkanik patlamayla oluşmuştu

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.