Erzincan eski Sanayi Sitesinde bulunan bir lastikçide tamir edilen traktör lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı. Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı.

Patlama ile birlikte tamirci yere savruldu. Çıkan basınç ve savrulan lastik, lastik tamircisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.