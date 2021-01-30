Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şişirilen traktör lastiği bir anda patladı
[Fotoğraf: İHA]
Erzincan’da bir oto lastik tamircisinde şişirilen traktör lastiği, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla ortaya çıkan basınç ve savrulan lastik, bir kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Erzincan eski Sanayi Sitesinde bulunan bir lastikçide tamir edilen traktör lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı. Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı.
Patlama ile birlikte tamirci yere savruldu. Çıkan basınç ve savrulan lastik, lastik tamircisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.
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