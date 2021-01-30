Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da fırtına ve sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtına, yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Gece saatlerine kadar bölge genelinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zamanla bölgenin doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtına, rüzgar ile yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Etiketler: Meteoroloji
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