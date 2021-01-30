Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de fabrika yangını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Dikili ilçesinde kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kabakum Mahallesi'ndeki bir kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların fark ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi.
Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin fabrikanın tamamını sardığı görülürken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Öte yandan, fabrika yetkilileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Etiketler: Yangın
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