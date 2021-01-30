Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de 1 yılda 826 operasyon düzenlendi
Tunceli’de geçen yıl düzenlenen ve 3'ü kırmızı, 5'i turuncu, 6'sı gri kategoride 27 örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirildiği operasyonlara, 2 bin 265 tim ve 34 bin 6 personel katıldı.
Güvenlik güçleri, operasyonlarda örgütün kış üslenmesi hazırlıklarını önlediği teröristlerin, hareket kabiliyetini kısıtlayıp yaşam koşullarını zorlaştırarak bölgeler arası geçişlerini de engelledi.
Operasyonlarda, teröristlerin barınma ve üslenme bölgesi olan 512 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 23 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 M-16 piyade tüfeği, 20 el bombası ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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