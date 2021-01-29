Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül'e ithafen Türkiye'nin birçok noktasında terörle mücadele operasyonları başladı, 5'incisi Mardin Bagok bölgesinde.

Yıllarca teröristlerin yuvalandığı, tuzaklar döşediği mayın tarlası Bagok... 35 kilometre uzunluğunda 15 kilometre derinliğinde dağlık arazi. TRT Haber'den Damla Bürçeler ve İhsan Kırkbeşoğlu, operasyona tanık olmak bölgeye gitti.

Eren operasyonlarının 5'incisi için intikal hazırlıkları tamamlandı. Operasyona sadece Mardin'den 5 tabur katıldı. 2500 personel 145 operasyonel tim, dağları karış karış taradı. Timler ilerlerken güvenliklerini keskin nişancılar sağladı.

Mardin Yiğitler Jandarma Özel Harekat Komutanı, "Kendilerini vatanın bekasına adamış kahraman jandarma komandolarımız, yüce Türk milletinin sonsuz desteğini de alarak, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize layık bir şekilde kendilerine tevdi edilen görevi, üstün vazife anlayışı ile inançlı, inatçı, intikamcı ve kararlı bir ruhla her daim görev yapmaya hazırdırlar" dedi.

Güvenlik korucuları da destek verdi

Timler, gece gündüz dağlık araziyi taradı. Onlar için uykusuzluk, yorgunluk diye bir kavram yok. Operasyon, asker, jandarma, güvenlik korucusu timlerce düzenlendi.

Mardin Jandarma Karma Tim Komutanı, Eren 5 Operasyonu'nda kahraman güvenlik korucularla birlikte görev aldıklarını söyledi.

"Aziz Türk milletinin güveni ve desteğiyle, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecektir. Terörle mücadelede anlayışımız ara bul yok ettir. Buradan aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Güvenlik korucuları da operasyonlara özellikle arazi keşif konusunda destek veriyor.

Terör örgütünün kullandığı sığınaklar bir bir imha edildi

Güvenlik güçleri kışın sadece karla mücadele etmiyor. Binbir çeşit zorluk var arazide. Bagok bölgesi dağlık, taşlık oldukça geniş bir coğrafya. Ekipler, terör örgütlerinin yıllarca bu araziye döşediği mayınları, tuzakları temizleye temizleye ve dikkatle ilerliyor.

Eren-5 Operasyonu'nda terör örgütünün kullandığı 53 sığınak, 62 depo, içlerindeki patlayıcı ve silahlarla birlikte imha edildi. Terör örgütü, bölgede barınamaz hale getirildi.

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu

Kurgu: Yusuf Tekin