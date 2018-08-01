Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 26 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Ağrı Doğubayazıt’ta 26 Temmuz 2018 düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğunu açıkladı.
Ağrı/Doğubeyazıt’ta 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör— TSK (@TSKGnkur) 1 Ağustos 2018
örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet DOĞURU olduğu tespit
edilmiştir.
Kaynak: TRT Haber