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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Doğubayazıt’ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edildi.

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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 26 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Ağrı Doğubayazıt’ta 26 Temmuz 2018 düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğunu açıkladı. 

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gri liste, Doğubayazıt, Ciğerhun Amed, Ahmet Doğuru, ağrı
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