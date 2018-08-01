Üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti

Yozgat Akdağmadeni'nde savcı olarak görevli 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, Karabük Eskipazar'da tarlada çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda Semih Arıcı, Muhammed Enes Yıldız, Sevgi Yıldız ve Aziz Yıldız isimli vatandaşlar da yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanede sürüyor.

Dünyaevine girmek için hazırlığı yaptığı belirtilen Savcı Yıldız’ın 5 Ağustos da düğünü olacaktı.

Kaynak: İHA