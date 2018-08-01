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"Güney Avrupa Kentleri" kategorisinin birincisi: İstanbul

Financial Times'ın bir yayını olan FDİ Magazine, ''Geleceğin Avrupa Kentleri ve Bölgeleri'' raporu yayımladı. İstanbul, Güney Avrupa Kentleri kategorisinde birinci oldu.

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&quot;Güney Avrupa Kentleri&quot; kategorisinin birincisi: İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Finansal Times'ın bir yayını olan FDİ Magazine'in yaptığı ''Geleceğin Avrupa Kentleri ve Bölgeleri / 2018-2019'' raporu yayımlandı. 

Farklı kriterlere göre puan verildi

150 Avrupa bölgesi ve 301 Avrupa kentinin değerlendirildiği araştırmada, Avrupa'daki şehirlerin ekonomik, iş ve finansal gücüne göre sıralama yapıldı.

Puanlar, ekonomik potansiyel, insan kaynakları, fiyat etkilenmeleri, yaşam kalitesi ve doğrudan yabancı yatırım için uygun maliyetli kavramların olduğu kriterlere göre verildi. 

Yatırımcı dostu kentler sıralamasında 301 Avrupa kenti arasından İstanbul, dokuzuncu seçildi.

İstanbul, yatırım ortamındaki gelişim, ekonomik kalkınma ve iş ortamındaki büyüme gibi kriterlere göre Avrupa'da bulunan büyük merkezlerin önüne geçti.

Ayrıca İstanbul, Barcelona, Madrid, Milan, Lizbon, Roma gibi şehirleri geride bırakarak Güney Avrupa Kentleri birincisi oldu. İstanbul, İnsan Kaynağı ve Yaşam Biçimi sıralamasında sekizinci, Güney Avrupa Bölgeleri sıralamasında ise dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: rapor, İstanbul, geleceğin avrupa kentleri ve bölgeleri, financial times, fdi magazine
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